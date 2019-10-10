Новый капитан «Ванкувера» — о роли в раздевалке: не собираюсь произносить речи

Новый капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват ответил на вопрос, как он собирается вести за собой команду. Бо стал 14-м капитаном в истории «косаток».
«Я не собираюсь произносить речи. Конечно, я буду время от времени обращаться к ребятам в раздевалке. Но я хочу, чтобы в первую очередь за меня говорила моя игра. Я буду стараться приносить пользу команде в каждом матче. Я хочу, чтобы ко мне всегда могли обратиться с просьбой, прийти за советом, просто поговорить. Это помогает.
Нужно общаться с прессой каждый день, всегда быть в центре внимания. Мы играем в Канаде, у нас канадская команда, а значит, пресса будет очень жёстко следить за нами. Быть её представителем очень непросто. Братья Седин постоянно этим занимались. Они настоящие профессионалы не только на льду, но и в жизни. Я многому у них научился», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.
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