Новый капитан «Ванкувера» — о роли в раздевалке: не собираюсь произносить речи

Новый капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват ответил на вопрос, как он собирается вести за собой команду. Бо стал 14-м капитаном в истории «косаток».

«Я не собираюсь произносить речи. Конечно, я буду время от времени обращаться к ребятам в раздевалке. Но я хочу, чтобы в первую очередь за меня говорила моя игра. Я буду стараться приносить пользу команде в каждом матче. Я хочу, чтобы ко мне всегда могли обратиться с просьбой, прийти за советом, просто поговорить. Это помогает.

Нужно общаться с прессой каждый день, всегда быть в центре внимания. Мы играем в Канаде, у нас канадская команда, а значит, пресса будет очень жёстко следить за нами. Быть её представителем очень непросто. Братья Седин постоянно этим занимались. Они настоящие профессионалы не только на льду, но и в жизни. Я многому у них научился», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.