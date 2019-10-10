Куинн — о Какко: он не всегда будет блистать, но провалов у него не будет

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру финского форварда Каапо Какко на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Не думаю, что у него будут провальные матчи. Возможно, он не всегда будет блистать, но провалов у него не будет. Одно это делает хоккеиста профессионалом. Об этом надо говорить. Не о том, насколько игрок хорош на пике формы, а насколько он плох на спаде. Должно быть так, чтобы после худшего для него матча можно было сказать, что Каапо сыграл нормально. Если у него это получится, его ждёт блестящая карьера.
Я говорил ему, чтобы он сам от себя не требовал слишком многого. Мы провели всего два матча. В прошлом сезоне Зибанеджад не забивал в течение девяти игр, а в итоге забросил 30 шайб. Я знаю, что в этом возрасте они все оценивают себя по набранным очкам. Но он должен понять, что можно хорошо играть, не набирая баллов за результативность», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
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