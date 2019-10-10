Бадюков: «Северсталь» быстро играет в атаке, победа над «Спартаком» не удивила

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков рассказал, в чём проявляются сильные стороны череповецкой команды.

«Победа “Северстали” над “Спартаком” меня не удивила. Наоборот, я предполагал, что так и будет. Игровая аритмия всё-таки присутствует. Обыграв сильного соперника, в следующем матче очень тяжело достать эмоции и так же хорошо настроиться на игру. Мы увидели, что “Северсталь” по эмоциям превзошла “Спартак”. Красно-белые раскочегарились только под конец. Им было тяжело сыграть так же, как они это сделали против СКА. Тот матч был очень серьёзным и принципиальным для “Спартака”.

Думаю, что Подъяпольский будет прогрессировать. Если ему будет оказываться доверие, он постоянно будет в воротах. Самое главное, чтобы команда выигрывала. Владислав растерял уверенность в “Ак Барсе”, а это первый шаг для вратаря. Замахиваться на более серьёзный карьерный рост ему пока рановато. Для Подъяпольского сейчас самое главное — через победы и постоянное место в составе найти уверенность.

Сила “Северстали” состоит в том, что Разин заставляет её играть в быстрый хоккей в атаке. Она не отсиживается в обороне, а действует более агрессивно и играть современно. Под этим я имею в виду активный прессинг в чужой зоне. Подбор игроков в клубе соответствующий, под требования главного тренера. В связи с этим мы видим изменения в команде, так как не все подходят под уровень игры. А те, кто подходит, продолжают играть в тот хоккей, который приносит результат», — сказал Бадюков “Чемпионату”.