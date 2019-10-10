Р. Ротенберг: коммерческий доход СКА составляет 1 млрд рублей

Вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что коммерческая выручка питерского клуба составляет 1 млрд рублей. С 2011 года СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина.



«В 2011 году, когда мы начинали свою деятельность, коммерческая выручка клуба составляла 50 млн рублей. На сегодняшний день коммерческий доход СКА составляет 1 млрд рублей», — приводит слова Ротенберга «Рейтинг Букмекеров».



В нынешнем сезоне СКА под руководством Алексея Кудашова занимает второе место в регулярном чемпионате КХЛ. В 16 матчах питерский клуб набрал 20 очков, но при этом проиграл три последних встречи. Сегодня, 10 октября, «армейцы» сыграют домашний матч с «Автомобилистом», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Р. Ротенберг: СКА — самый успешный клуб Европы, у нас 5 млн болельщиков в России