КХЛ отменила штраф нападающего «Торпедо» Шенфельда за симуляцию

Континентальная хоккейная лига рассмотрела эпизод матча регулярного чемпионата в Нижнем Новгороде, в котором «Торпедо» встречалось с «Витязем» (4:2), и отменила штраф нападающего «автозаводцев» Антона Шенфельда за симуляцию.



«В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Витязь». На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Антона Шенфельда по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («симуляция»)», — гласит сообщение на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Завтра, 11 октября, «Торпедо» проведёт домашний матч с «Салаватом Юлаевым».