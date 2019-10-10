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КХЛ отменила штраф нападающего «Торпедо» Шенфельда за симуляцию

КХЛ отменила штраф нападающего «Торпедо» Шенфельда за симуляцию
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига рассмотрела эпизод матча регулярного чемпионата в Нижнем Новгороде, в котором «Торпедо» встречалось с «Витязем» (4:2), и отменила штраф нападающего «автозаводцев» Антона Шенфельда за симуляцию.

«В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Витязь». На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Антона Шенфельда по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («симуляция»)», — гласит сообщение на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Завтра, 11 октября, «Торпедо» проведёт домашний матч с «Салаватом Юлаевым».

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