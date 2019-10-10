«Металлург» — «Адмирал»: Кулёмин начнёт матч в первом звене хозяев
«Металлург» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 17:00 мск.
В состав «Магнитки» вернулся нападающий Николай Кулёмин, который займёт место в первом звене.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Любимов — Кулёмин — Тимкин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Козун;
Минулин, Авраменко — Локтионов — Дорофеев, Рожков.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.
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- 10 октября 2019
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