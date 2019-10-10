Бочаров: будь у меня возможность, приобрёл бы в «Динамо» Кучерова или Доуса

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров ответил на вопросы клубной пресс-службы.
«Если бы не хоккей, то, думаю, выбрал бы баскетбол или футбол. Если бы предложили сменить амплуа, то стал бы нападающим. Определяющим моментом карьеры назвал бы переход из МХЛ в ВХЛ. Спасибо «Соколу», что тогда дали шанс. Возможно, уже и не играл бы в хоккей, если бы не это.
Больше всего остального меня мотивирует семья. Любимыми городами на выезде назвал бы Санкт-Петербург и Екатеринбург. Из зарубежных стран меня очень зацепила Италия, поэтому планирую съездить туда ещё. У кого в «Динамо» лучшее чувство юмора? У Владимира Васильевича Крикунова. Если бы у меня была возможность приобрести любого игрока в «Динамо», то им бы стали Никита Кучеров или Найджел Доус», — приводит слова Бочарова официальный сайт московского клуба.
Ближайший матч в КХЛ бело-голубые проведут послезавтра, 12 октября, с «Автомобилистом».
- 10 октября 2019
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