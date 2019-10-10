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Бочаров: будь у меня возможность, приобрёл бы в «Динамо» Кучерова или Доуса

Бочаров: будь у меня возможность, приобрёл бы в «Динамо» Кучерова или Доуса
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров ответил на вопросы клубной пресс-службы.

«Если бы не хоккей, то, думаю, выбрал бы баскетбол или футбол. Если бы предложили сменить амплуа, то стал бы нападающим. Определяющим моментом карьеры назвал бы переход из МХЛ в ВХЛ. Спасибо «Соколу», что тогда дали шанс. Возможно, уже и не играл бы в хоккей, если бы не это.

Больше всего остального меня мотивирует семья. Любимыми городами на выезде назвал бы Санкт-Петербург и Екатеринбург. Из зарубежных стран меня очень зацепила Италия, поэтому планирую съездить туда ещё. У кого в «Динамо» лучшее чувство юмора? У Владимира Васильевича Крикунова. Если бы у меня была возможность приобрести любого игрока в «Динамо», то им бы стали Никита Кучеров или Найджел Доус», — приводит слова Бочарова официальный сайт московского клуба.

Ближайший матч в КХЛ бело-голубые проведут послезавтра, 12 октября, с «Автомобилистом».

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