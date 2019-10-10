«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд

«Локомотив» и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ратти;

Осипов — Мисюль, Каюмов — Да Коста — Е. Аверин;

Черепанов — Савченко, Полунин — Алексеев — Ильенко;

Афанасьев, Денисенко — Апальков — Санников, Иванов.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Елизаров — Эллис, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Мосалёв;

Д. Александров — Бертильссон, Лугин — Капустин — Калетник;

Гордеев, Старков, Томилин — Рахимуллин — Архипов.

«Локомотив» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах, у «Сочи» — шесть поражений в семи встречах.