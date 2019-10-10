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«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд

«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ратти;
Осипов — Мисюль, Каюмов — Да Коста — Е. Аверин;
Черепанов — Савченко, Полунин — Алексеев — Ильенко;
Афанасьев, Денисенко — Апальков — Санников, Иванов.

ХК «Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Елизаров — Эллис, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Мосалёв;
Д. Александров — Бертильссон, Лугин — Капустин — Калетник;
Гордеев, Старков, Томилин — Рахимуллин — Архипов.

«Локомотив» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах, у «Сочи» — шесть поражений в семи встречах.

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