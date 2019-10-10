«Авангард» — «Амур»: в состав «ястребов» вернулся Щербак
«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск.
В состав омского клуба вернулся нападающий Никита Щербак, пропускавший предыдущий матч.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Макаров;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Васильев — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;
Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.
- 10 октября 2019
-
19:01
-
18:39
-
18:19
-
18:11
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
16:50
-
16:44
-
16:30
-
16:23
-
16:01
-
15:45
-
15:29
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:21
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:43
-
12:25
-
12:00
-
11:31
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:09
-
08:45
-
08:20
Партнерский контент