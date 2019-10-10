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«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — «Амур»: в состав «ястребов» вернулся Щербак

«Авангард» — «Амур»: в состав «ястребов» вернулся Щербак
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск.

В состав омского клуба вернулся нападающий Никита Щербак, пропускавший предыдущий матч.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Макаров;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Васильев — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;
Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.

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