«Авангард» — «Амур»: в состав «ястребов» вернулся Щербак

«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск.



В состав омского клуба вернулся нападающий Никита Щербак, пропускавший предыдущий матч.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Макаров;

Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Васильев — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;

Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.



