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«Металлург» отыгрался с 0:2, но уступил «Адмиралу» в овертайме

«Металлург» отыгрался с 0:2, но уступил «Адмиралу» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

«Металлург» принимал в Магнитогорске «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.

Дальневосточный клуб уже к 9-й минуте обеспечил себе преимущество в две шайбы. Сначала ворота хозяев распечатал Александр Мерескин, а затем Мартин Бакош отличился в большинстве. В концовке первого периода «Магнитка» отыграла один гол стараниями Сергея Мозякина. Во втором игровом отрезке уральцы забросили ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. На 42-й минуте Константин Глазачев сравнял счёт, реализовав большинство. В овертайме победный гол на свой счёт записал Маркус Юнг.

12 октября «Металлург» проведёт выездной матч с «Северсталью», а клуб из Владивостока в этот же день встретится на выезде с «Трактором».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Мерескин (Глазачев, Воронин) – 01:24' (5x5)   0:2 Бакош (Юнг) – 08:43' (5x4)   1:2 Мозякин (Нестрашил, Паршин) – 17:24' (5x5)   2:2 Козун (Расмуссен, Потехин) – 24:27' (5x5)   3:2 Паршин (Мозякин, Верещагин) – 30:36' (5x5)   3:3 Глазачев (Воронин, Дьяков) – 41:47' (5x4)   3:4 Юнг (Альмквист) – 60:50' (3x3)
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