«Металлург» отыгрался с 0:2, но уступил «Адмиралу» в овертайме

«Металлург» принимал в Магнитогорске «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.



Дальневосточный клуб уже к 9-й минуте обеспечил себе преимущество в две шайбы. Сначала ворота хозяев распечатал Александр Мерескин, а затем Мартин Бакош отличился в большинстве. В концовке первого периода «Магнитка» отыграла один гол стараниями Сергея Мозякина. Во втором игровом отрезке уральцы забросили ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. На 42-й минуте Константин Глазачев сравнял счёт, реализовав большинство. В овертайме победный гол на свой счёт записал Маркус Юнг.



12 октября «Металлург» проведёт выездной матч с «Северсталью», а клуб из Владивостока в этот же день встретится на выезде с «Трактором».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.