Канарейкин: Цулыгину нужно прибавлять, не должно быть чувства самоуверенности

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил выступление «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне.
«Пока у «Салавата Юлаева» нет устойчивой игры, команда не может выдать серию из нескольких побед. Самое главное, что по игре у тренерского штаба тоже есть претензии. Давайте не будем пока делать какие-то глобальные выводы, а посмотрим на то, как будет дальше развиваться ситуация. Уфимцам пора начинать прибавлять.
Как это сделать? Прежде всего нужно прибавлять главному тренеру Николаю Цулыгину, выходить из зоны комфорта, забыть о прошлом сезоне. Это необходимо делать всегда и везде каждому тренеру, вне зависимости от того, какие у него за плечами задачи и какой у него был результат в прошлом году. Если команда не выдаёт того, что от неё ждут, значит, прибавлять надо всем, в том числе и тренерскому составу. Цулыгин должен понимать, что от его команды ждут серьёзного результата, у молодого специалиста не должно быть чувства какой-то постоянной самоуверенности», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
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