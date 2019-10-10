Проворов: сходил бы на ужин с Леброном Джеймсом, чтобы поболтать о разном

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал, при каком условии команда может завоевать Кубок Стэнли.
«Что касается сценария, при котором «Филадельфия» может выиграть Кубок Стэнли, то вы его видели в прошлом сезоне, когда «Сент-Луис» шёл последним, но стал чемпионом. Я к тому, что любая команда в НХЛ может взять Кубок Стэнли. Нам нужно продолжать работу, наращивать обороты, играть уверенно.
Из игроков моего амплуа всегда выделялся Никлас Лидстрём. А ещё — Сергей Гончар, Сергей Зубов. Сейчас в лиге — Дрю Даути. Много хороших защитников, у которых можно что-то почерпнуть. С каким человеком сходил бы на ужин, чтобы поболтать о разном? С Леброном Джеймсом. Очень давно нравится его баскетбол», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.
- 10 октября 2019
-
20:12
-
19:50
-
19:19
-
19:01
-
18:39
-
18:19
-
18:11
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
16:50
-
16:44
-
16:30
-
16:23
-
16:01
-
15:45
-
15:29
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:21
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:43
-
12:25
-
12:00
-
11:31
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30