Проворов: сходил бы на ужин с Леброном Джеймсом, чтобы поболтать о разном

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал, при каком условии команда может завоевать Кубок Стэнли.



«Что касается сценария, при котором «Филадельфия» может выиграть Кубок Стэнли, то вы его видели в прошлом сезоне, когда «Сент-Луис» шёл последним, но стал чемпионом. Я к тому, что любая команда в НХЛ может взять Кубок Стэнли. Нам нужно продолжать работу, наращивать обороты, играть уверенно.



Из игроков моего амплуа всегда выделялся Никлас Лидстрём. А ещё — Сергей Гончар, Сергей Зубов. Сейчас в лиге — Дрю Даути. Много хороших защитников, у которых можно что-то почерпнуть. С каким человеком сходил бы на ужин, чтобы поболтать о разном? С Леброном Джеймсом. Очень давно нравится его баскетбол», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

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