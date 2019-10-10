Светлов: гарантом победы в Магнитогорске стала игра в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о матче с «Металлургом» (4:3 ОТ).



«В целом игра была быстрая, интересная, качельная. Первые два гола мы забили очень быстро и поэтому чуть-чуть успокоились. Противник мгновенно мощно добавил, заставил нас ошибиться и перевёл игру в своё русло. Мы нашли в себе силы и сравняли игру, победили в овертайме, хорошая победа. Гарантом сегодняшней победы было большинство и меньшинство — мы и забили дважды в большинстве, и сами не пропустили в меньшинстве. Этот момент сыграл главную роль.



Сегодня первая игра в этом сезоне. Я считаю, что мы здесь, в Магнитогорске, неплохо играем, особенно если вспомнить сезон-2013/14, когда вы стали чемпионами, но мы довольно хорошо с вами играли в плей-офф. Так что считаю, что мы тут достойно выступаем», — приводит слова Светлова официальный сайт «Магнитки».