Светлов: гарантом победы в Магнитогорске стала игра в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о матче с «Металлургом» (4:3 ОТ).
«В целом игра была быстрая, интересная, качельная. Первые два гола мы забили очень быстро и поэтому чуть-чуть успокоились. Противник мгновенно мощно добавил, заставил нас ошибиться и перевёл игру в своё русло. Мы нашли в себе силы и сравняли игру, победили в овертайме, хорошая победа. Гарантом сегодняшней победы было большинство и меньшинство — мы и забили дважды в большинстве, и сами не пропустили в меньшинстве. Этот момент сыграл главную роль.
Сегодня первая игра в этом сезоне. Я считаю, что мы здесь, в Магнитогорске, неплохо играем, особенно если вспомнить сезон-2013/14, когда вы стали чемпионами, но мы довольно хорошо с вами играли в плей-офф. Так что считаю, что мы тут достойно выступаем», — приводит слова Светлова официальный сайт «Магнитки».
- 10 октября 2019
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