«Торонто» представил праздничный борщ в день рождения Михеева

Пресс-служба «Торонто» опубликовала в социальных сетях фотографию с банкой праздничного борща, на которой изображён нападающий Илья Михеев. Сегодня, 10 октября, российскому форварду, ранее выступавшему за «Авангард», исполнилось 25 лет.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Торонто».



После первого матча с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Михеев обратил внимание на то, что в Канаде не любят есть суп.



В нынешнем сезоне уроженец Омска провёл четыре матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился одним результативным броском и двумя результативными передачами при показателе полезности «+2».



Завтра, 11 октября, «кленовые листья» проведут домашний матч регулярки с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча начнётся в 2:00 мск.

Хартли съел борщ и пожелал удачи Михееву в «Торонто»