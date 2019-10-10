«Торонто» представил праздничный борщ в день рождения Михеева
Пресс-служба «Торонто» опубликовала в социальных сетях фотографию с банкой праздничного борща, на которой изображён нападающий Илья Михеев. Сегодня, 10 октября, российскому форварду, ранее выступавшему за «Авангард», исполнилось 25 лет.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Торонто».
После первого матча с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Михеев обратил внимание на то, что в Канаде не любят есть суп.
В нынешнем сезоне уроженец Омска провёл четыре матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился одним результативным броском и двумя результативными передачами при показателе полезности «+2».
Завтра, 11 октября, «кленовые листья» проведут домашний матч регулярки с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча начнётся в 2:00 мск.
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Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.
- 10 октября 2019
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