«Локомотив» с минимальным счётом победил «Сочи», Коновалов отыграл на ноль

«Локомотив» принимал в Ярославле «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственной шайбы стал Артур Каюмов, реализовавший большинство на 54-й минуте матча. Шат-аут оформил голкипер хозяев Илья Коновалов. Российский вратарь отразил 26 бросков.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
- 10 октября 2019
-
21:49
-
21:42
-
21:22
-
21:14
-
20:51
-
20:33
-
20:25
-
20:12
-
19:50
-
19:19
-
19:01
-
18:39
-
18:19
-
18:11
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
16:50
-
16:44
-
16:30
-
16:23
-
16:01
-
15:45
-
15:29
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:21
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:43
-
12:25
-
12:00
-
11:31