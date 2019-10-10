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«Локомотив» с минимальным счётом победил «Сочи», Коновалов отыграл на ноль

«Локомотив» с минимальным счётом победил «Сочи», Коновалов отыграл на ноль
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал в Ярославле «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственной шайбы стал Артур Каюмов, реализовавший большинство на 54-й минуте матча. Шат-аут оформил голкипер хозяев Илья Коновалов. Российский вратарь отразил 26 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Каюмов (Накладал, Алексеев) – 53:12' (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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