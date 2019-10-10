Козун: проводишь хорошо первый период, но хуже второй, или наоборот

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

«Первые два периода играли вполне неплохо, потом что-то разладилось в мелочах, нужно было сыграть более сосредоточенно. Досадные ошибки привели к большим неприятностям. Сейчас так: проводишь хорошо первый период, но хуже второй, или наоборот — ничего не получается в первом, но всё отлично во втором. Мы ищем этот баланс, чтобы играть на уровне все 60 минут. «Адмирал» был хорош в меньшинстве, но нам надо играть более результативно. В регулярном чемпионате 62 матча, пора просыпаться», — цитирует Козуна пресс-служба КХЛ.

12 октября «Металлург» проведёт выездной матч с «Северсталью», а клуб из Владивостока в этот же день встретится на выезде с «Трактором».