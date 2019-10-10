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«Авангард» с минимальным счётом победил «Амур», гол на счету Войнова

«Авангард» с минимальным счётом победил «Амур», гол на счету Войнова
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» принимал в Балашихе «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственной шайбы стал Вячеслав Войнов, реализовавший большинство на 24-й минуте матча. Шат-аут оформил голкипер хозяев Игорь Бобков. Российский вратарь отразил 33 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Войнов (Семёнов, Бек) – 23:45' (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

«Авангард» надеется, что Войнов продлит контракт с клубом
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