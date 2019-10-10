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СКА прервал серию поражений, победив «Автомобилист» в овертайме

СКА прервал серию поражений, победив «Автомобилист» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев. СКА прервал серию поражений из трёх матчей.

Счёт в матче открыл Йори Лехтеря в начале второго периода. На старте третьего периода гости отыгрались усилиями Питера Холланда. Автором победной шайбы стал Артём Зуб, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Токранов (Ткачёв) – 21:19' (5x4)   1:1 Холланд (Березин, Секстон) – 42:08' (5x5)   2:1 Зуб (Ткачёв, Плотников) – 60:47' (3x3)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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