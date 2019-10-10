СКА прервал серию поражений, победив «Автомобилист» в овертайме

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев. СКА прервал серию поражений из трёх матчей.

Счёт в матче открыл Йори Лехтеря в начале второго периода. На старте третьего периода гости отыгрались усилиями Питера Холланда. Автором победной шайбы стал Артём Зуб, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.