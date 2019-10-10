Ардашев: за всё время у «Локомотива» была только одна нормальная тренировка

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев рассказал о впечатлениях от матча с «Сочи» (1:0).
«Мы довольны, что выиграли, это важная победа перед выездной серией. К сожалению, в последних нескольких играх мы плохо начинаем. Готовим команду на первый период, но пока не получается начать так, как хочется. Тяжёлая, вязкая игра, хорошо, что смогли добавить и додавить. Будем делать выводы и готовиться дальше.
Почему перестановка на тренерском мостике? У меня нет голоса сейчас, тяжело бы было докричаться до ребят.
У нас есть проблемы с игрой в большинстве. Торопимся, неуверенно себя ведём. Времени на подготовку мало, календарь не позволяет, игры через день. За всё время у нас была только одна нормальная тренировка. Тренеры все знают и понимают, но пока дело не идёт.
Перед выездной серией хотелось бы прибавить в скорости, наладить передачи, как длинные, так и короткие, улучшить контроль шайбы и вообще над всеми компонентами надо поработать.
Трудно сказать поедет ли Лазушин на выездную серию. У него была температура, надо посоветоваться с медиками. В любом случае поедем с тремя вратарями. С Рафиковым тоже не всё понятно, у него старая травма – заболела нога. Посмотрим, будет играть или нет.
По поводу сочетания Ландера с Да Костой. Мы думаем, что лучше развести их по разным тройкам, потому что Да Коста лучше чувствует себя в центре атаки», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 10 октября 2019
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