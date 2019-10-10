Главный тренер «Сочи» прокомментировал седьмое поражение в восьми матчах

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:1). Это поражение стало для «леопардов» седьмым в последних восьми матчах.

«Игра кардинально отличалась от той, что была здесь месяц назад. Ребята хотели играть, желание было, но это желание затуманило наши головы. Создали столько хороших моментов, но выиграть, когда не забиваешь, нельзя. Обидное удаление в конце решило исход игры», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Автором единственной шайбы стал форвард «Локомотива» Артур Каюмов, реализовавший большинство на 54-й минуте матча. Шат-аут оформил голкипер хозяев Илья Коновалов. Российский вратарь отразил 26 бросков.