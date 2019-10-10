Ткачёв — о травме: доктора сделали всё возможное, чтобы продолжил игру

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Просто я неудачно упал на колено, но доктора сделали всё возможное, чтобы я продолжил игру. Вышел нормально. Серию из поражений мы в голове не держали. Старались прибавлять с каждым матчем. Был разговор, что выйдем и сыграем, как в концовке матча со «Спартаком». Ребята справились и заслуженно победили.

Нам в первую очередь надо серьёзно поработать над большинством. Мы этим и занимаемся. Каждую тренировку отрабатываем. Наладим — и всё придёт», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Счёт в матче открыл Василий Токранов в начале второго периода. На старте третьего периода гости отыгрались усилиями Питера Холланда. Автором победной шайбы стал Артём Зуб, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.