Хартли: лазарет «Авангарда» битком. Это вызов для клуба

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:0).

«Сегодня была командная работа, причём её продемонстрировали оба соперника. Я редко такое говорю, но сегодня это так. Оба вратаря играли потрясающе. В первом периоде у нас были ненужные удаления, но Бобков нас подтащил. Во втором периоде у нас сработала спецбригада большинства, а в третьем игровом отрезке Бобков просто был лучшим, ведь «Амур» старался нас поддавливать. Большую работу сегодня проделали все игроки.

Что касается травм «Авангарда», то лазарет действительно битком. У меня такое случалось всего лишь пару раз за всю тренерскую карьеру. Это вызов для клуба, новые возможности для всех игроков, возможность проявить себя как в большинстве, так и в меньшинстве. Выбора у нас нет, нужно продолжать биться», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.