Форвард СКА Карпов: в этом сезоне очень хорошие команды. Тяжело играть
Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).
«Тяжёлый матч, обе команды здорово играли в обороне, но всё равно, несмотря на это, много выходов в ноль у нас было, надо было забивать и выигрывать матч намного раньше. Наверное, не хватало всего по чуть-чуть — хладнокровия, уверенности. Будем работать над этим. Перед овертаймом все были настроены только на победу, все знают, что любая ошибка — и можно проиграть.
Не знаю, почему не удаётся дожать в основное время в последних играх. Хорошие команды приезжают, все игры от ножа. В этом сезоне очень хорошие команды, очень тяжело играть», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА проиграл три матча подряд. Всё пропало?
Последний раз такое случалось с питерцами в КХЛ три года назад.
- 10 октября 2019
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