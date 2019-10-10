Форвард СКА Карпов: в этом сезоне очень хорошие команды. Тяжело играть

Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Тяжёлый матч, обе команды здорово играли в обороне, но всё равно, несмотря на это, много выходов в ноль у нас было, надо было забивать и выигрывать матч намного раньше. Наверное, не хватало всего по чуть-чуть — хладнокровия, уверенности. Будем работать над этим. Перед овертаймом все были настроены только на победу, все знают, что любая ошибка — и можно проиграть.

Не знаю, почему не удаётся дожать в основное время в последних играх. Хорошие команды приезжают, все игры от ножа. В этом сезоне очень хорошие команды, очень тяжело играть», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.