Мартемьянов: одно очко лучше, чем ничего. Цепляемся за положительный момент

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 ОТ).

«Для нас матч сложился очень тяжело. Хотел бы поблагодарить нашего вратаря и полевых за стойкую игру в обороне в двух периодах, когда СКА доминировал. К сожалению, нам атаки удались только в третьем периоде, с этим делом будем разбираться. А так, одно очко лучше, чем ничего. Игра была тяжёлой, соперник — серьёзным. Это положительный момент, за который мы будем цепляться», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Счёт в матче открыл Василий Токранов в начале второго периода. На старте третьего периода гости отыгрались усилиями Питера Холланда. Автором победной шайбы стал Артём Зуб, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.