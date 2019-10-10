Кудашов: залезть в яму легко, а вылезать тяжело. Домашняя серия неудачная

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Тяжёлая игра, в первую очередь в реализации моментов. Было достаточно моментов, которые должны реализовывать. Любая ситуация преодолевается через работу, чтобы заслужить эти голы, надо ещё больше работать, трудиться, тогда всё придёт.

Ясно, что домашняя серия неудачная, потому что проиграли матчи, вошли в эту яму. Залезть туда легко, а вылезать тяжело. Сейчас такой момент, когда удачу надо разворачивать к себе, потому что в последних играх начинает возвращаться игра, но реализация моментов и удача пока отвернулась. Наша задача на выездную серию – вернуть всё это.

Мы играем с сильными соперниками, которые надёжно играют в обороне, имеют сильных вратарей, поэтому забить не так легко. Но нужна уверенность, когда одну-две забиваешь, то залетает и с лицевой. Всё вместе – психология, уверенность, навыки. Что-то тренируется, что-то приходит с уверенностью. Команда выиграла, значит, и Хелльберг хорошо сыграл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.