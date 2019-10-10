Автор победного гола в матче СКА — «Автомобилист» подвёл итоги встречи

Защитник СКА Артём Зуб прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).
«Надеемся, что дальше будем выигрывать в основное время. Старались играть активно, много владели шайбой, было много давления, создавали моменты. Просто у ребят не получилось забить, но хорошо, что в итоге взяли два очка. Довольны, что победили. Постараемся продолжить в том же духе. С Павлом Дацюком пока пообщаться не успели. Если сейчас будет время — поговорим», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Счёт в матче открыл Василий Токранов в начале второго периода. На старте третьего периода гости отыгрались усилиями Питера Холланда. Автором победной шайбы стал Зуб, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.
- 10 октября 2019
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