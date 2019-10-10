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Главный тренер «Рязани» объяснил, почему не играет Жердев

Главный тренер «Рязани» объяснил, почему не играет Жердев
Хоккей / ВХЛ 0

Главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов дал интервью после победы в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Барсом» (3:0).

«Для нас такие игры на вес золота. Именно через такие матчи происходит становление команды. Предыдущий матч с этим соперником закончился для нас разгромом. Сумели сделать выводы и отдали сегодня все, что могли. Пластались, ловили шайбы на себя, не уступили в силовой борьбе, а это, считаю, основное в современном хоккее. Ну и смогли реализовать свои моменты.

Почему не играет Жердев? Он получил травму, как раз в матче с «Барсом» в Казани. У него разорвана губа и легкое сотрясение мозга, так что Николай восстанавливается», — цитирует Сырцова пресс-служба рязанского клуба.

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