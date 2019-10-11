«Торонто» — «Тампа»: Кучеров забросил вторую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, «молнии» впереди — 3:2.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу гостей на 12-й минуте забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Виктор Хедман и Энтони Чирелли. Эта шайба стала для форварда второй в сезоне. Ранее в этой встрече Кучеров отметился результативной передачей.
Видео гола Кучерова можно посмотреть в «Твиттере».
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».
Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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