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«Торонто» — «Тампа»: команды забросили семь шайб за первый период

«Торонто» — «Тампа»: команды забросили семь шайб за первый период
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» выдали результативный первый период в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». По итогам 20 минут гости выигрывают со счётом 4:3.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В составе хозяев результативными бросками отметились Андреас Юнссон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, у подопечных Джона Купера заброшенные шайбы на счету Брейдена Пойнта, Никиты Кучерова, Кевина Шаттенкирка и Стивена Стэмкоса.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 10 бросков в первом периоде.

Видео голов можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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