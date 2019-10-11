«Торонто» — «Тампа»: команды забросили семь шайб за первый период
«Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» выдали результативный первый период в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». По итогам 20 минут гости выигрывают со счётом 4:3.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В составе хозяев результативными бросками отметились Андреас Юнссон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, у подопечных Джона Купера заброшенные шайбы на счету Брейдена Пойнта, Никиты Кучерова, Кевина Шаттенкирка и Стивена Стэмкоса.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 10 бросков в первом периоде.
Видео голов можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
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