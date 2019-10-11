Анисимов с передачи Наместникова забил свой первый гол за «Оттаву» в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, счёт равный — 2:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу хозяев на 20-й минуте забросил российский нападающий Артём Анисимов, ассистентами выступили Владислав Наместников и Коннор Браун. Для Анисимова эта шайба стала первой за «Оттаву» в официальных матчах НХЛ.

Стоит отметить, что Наместникову удалось набрать очко в первом матче после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

31-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. Россиянин проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.