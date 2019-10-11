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«Тампа» в гостях разгромила «Торонто», забросив 7 шайб. У Кучерова 4 очка

«Тампа» в гостях разгромила «Торонто», забросив 7 шайб. У Кучерова 4 очка
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась с разгромным счётом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Для «Торонто» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По четыре очка в составе победителей набрали Никита Кучеров (2+2) и Стивен Стэмкос (1+3). Тремя результативными передачами отметился форвард Энтони Чирелли. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 16 минут 27 секунд, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 02:28' (5x5)   1:1 Юнссон (Мэттьюс, Марнер) – 04:19' (5x4)   2:1 Таварес (Холл, Капанен) – 07:46' (5x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 11:24' (5x4)   2:3 Шаттенкирк (Джонсон) – 12:45' (5x5)   3:3 Мэттьюс (Маззин, Нюландер) – 17:56' (5x5)   3:4 Стэмкос (Чирелли, Пойнт) – 19:17' (5x4)   3:5 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 30:46' (5x5)   3:6 Палат (Чирелли, Сергачёв) – 43:56' (5x5)   3:7 Кучеров (Стэмкос) – 46:57' (5x5)
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