«Тампа» в гостях разгромила «Торонто», забросив 7 шайб. У Кучерова 4 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась с разгромным счётом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Для «Торонто» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По четыре очка в составе победителей набрали Никита Кучеров (2+2) и Стивен Стэмкос (1+3). Тремя результативными передачами отметился форвард Энтони Чирелли. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1».
Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 16 минут 27 секунд, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.
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