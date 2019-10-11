Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Единственный буллит в послематчевой серии штрафных бросков реализовал Леон Драйзайтль, в активе которого гол в основное время. Голами в составе победителей также отметились Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 11 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».
В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1 благодаря голам Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.
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