Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственный буллит в послематчевой серии штрафных бросков реализовал Леон Драйзайтль, в активе которого гол в основное время. Голами в составе победителей также отметились Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 11 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1 благодаря голам Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.