Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственный буллит в послематчевой серии штрафных бросков реализовал Леон Драйзайтль, в активе которого гол в основное время. Голами в составе победителей также отметились Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 11 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1 благодаря голам Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Палмьери – 06:14' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Нурс, Кассиан) – 09:17' (5x5)   2:1 Гусев (Братт, Кэррик) – 34:12' (5x5)   2:2 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:32' (5x4)   3:2 Сиверсон (Холл) – 55:35' (5x5)   3:3 Макдэвид (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 58:54' (6x4)   3:4 Драйзайтль – 65:00' ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Кросби (Летанг, Шульц) – 22:57' (5x4)   1:1 Каше (Ритчи, Гуле) – 23:27' (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Симон) – 47:24' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019