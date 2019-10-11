Голы Абрамова и Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения в игре с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Оттаву» Сенаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошёл на стадионе «Канадиен Тай-центр» и завершился победой гостей со счётом 6:4.

За «Оттаву» голами отличились Виталий Абрамов с передачи Никиты Зайцева и Артём Анисимов после паса Владислава Наместникова. В составе победителей результативной передачей отметился Иван Барбашёв.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на площадке 16 минут и 41 секунду, завершив матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сент-Луис» в свою очередь продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Тамбой-Бей Лайтнинг». «Сент-Луис» встретится с «Монреаль Канадиенс».

В параллельном поединке «Детройт Ред Уингз» обыграл «Монреаль Канадиенс» (4:2)