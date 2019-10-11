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Голы Абрамова и Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения в игре с «Сент-Луисом»

Голы Абрамова и Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения в игре с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Оттаву» Сенаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошёл на стадионе «Канадиен Тай-центр» и завершился победой гостей со счётом 6:4.

За «Оттаву» голами отличились Виталий Абрамов с передачи Никиты Зайцева и Артём Анисимов после паса Владислава Наместникова. В составе победителей результативной передачей отметился Иван Барбашёв.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на площадке 16 минут и 41 секунду, завершив матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сент-Луис» в свою очередь продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Тамбой-Бей Лайтнинг». «Сент-Луис» встретится с «Монреаль Канадиенс».

В параллельном поединке «Детройт Ред Уингз» обыграл «Монреаль Канадиенс» (4:2)

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Абрамов (Сабурен, Зайцев) – 08:10' (5x5)   2:0 Анисимов (Браун, Наместников) – 19:07' (5x5)   2:1 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 29:07' (5x4)   2:2 Сундквист (Стин, Барбашев) – 31:32' (5x5)   3:2 Тирни – 37:49' (4x5)   3:3 Боумистер (О'Райлли, Парэйко) – 41:38' (5x5)   3:4 Шенн – 52:47' (5x5)   4:4 Дюклер (Райан, Бреннстрём) – 54:12' (5x5)   4:5 Перрон (Бозак, О'Райлли) – 54:54' (5x5)   4:6 О'Райлли (Бозак) – 58:44' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хельм (де ла Роуз, Декайзер) – 13:33' (5x5)   1:1 Армиа (Друен, Дано) – 19:07' (5x5)   1:2 Бертуцци (Ларкин, Декайзер) – 19:37' (5x5)   2:2 Доми (Татар, Питри) – 24:34' (5x4)   2:3 Манта (Холовски, Хиросе) – 35:38' (5x4)   2:4 Гленденинг (Фильппула) – 59:02' (en)
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