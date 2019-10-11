«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина — дубль

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Матч состоялся на «Бриджстоун-Арене» и завершился со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В составе «Вашингтона» дублем отличился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Отметим, Овечкин вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247).

На счету Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по результативной передаче.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. «Нэшвилл» одержал третью победу в четырёх матчах.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз».