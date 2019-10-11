«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина — дубль
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Матч состоялся на «Бриджстоун-Арене» и завершился со счётом 6:5 в пользу хозяев.
В составе «Вашингтона» дублем отличился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Отметим, Овечкин вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247).
На счету Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по результативной передаче.
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. «Нэшвилл» одержал третью победу в четырёх матчах.
В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Эллер (Хэтэуэй, Карлсон) – 09:17' (5x5) 1:1 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 10:39' (5x5) 1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 24:46' (5x4) 2:2 Джохансен (Арвидссон, Йернкрок) – 27:37' (5x5) 2:3 Уилсон (Стивенсон) – 32:28' (4x5) 2:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 37:36' (5x4) 3:4 Джохансен (Арвидссон, Йози) – 45:03' (5x4) 4:4 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 46:13' (5x5) 4:5 Оши (Орлов) – 50:09' (5x5) 5:5 Бонино – 54:52' (5x5) 6:5 Экхольм (Йернкрок) – 55:20' (5x5)
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