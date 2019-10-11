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«Даллас» в серии буллитов проиграл «Калгари», у Радулова «-1»

«Даллас» в серии буллитов проиграл «Калгари», у Радулова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

По ходу матча «Даллас» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Джоэля Л'Эсперанса и Джейми Бенна. В третьем периоде голы Элиаса Линдхольма и Ноа Ханифина позволили «Калгари» сравнять счёт. В овертайме команды не смогли определить победителя, и судьба встречи решалась в послематчевых буллитах. Победный бросок реализовал Джонни Гудро.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 21 минуту и 41 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Л'Эсперанс (Хэнли, Факса) – 36:39' (5x5)   2:0 Бенн (Хинц, Клингберг) – 40:09' (5x4)   2:1 Линдхольм (Джордано) – 42:49' (5x4)   2:2 Ханифин (Баклунд, Ткачук) – 45:32' (5x5)   2:3 Годро – 65:00' ( ПБ)
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