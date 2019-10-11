«Даллас» в серии буллитов проиграл «Калгари», у Радулова «-1»

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

По ходу матча «Даллас» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Джоэля Л'Эсперанса и Джейми Бенна. В третьем периоде голы Элиаса Линдхольма и Ноа Ханифина позволили «Калгари» сравнять счёт. В овертайме команды не смогли определить победителя, и судьба встречи решалась в послематчевых буллитах. Победный бросок реализовал Джонни Гудро.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 21 минуту и 41 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс».