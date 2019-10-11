Радулов не реализовал два буллита в матче с «Калгари», один из них в овертайме
Российский хоккеист «Даллас Старз» Александр Радулов не реализовал два буллита в матче с «Калгари Флэймз» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме Радулов не реализовал штрафной бросок. Также россиянин не смог забросить шайбу и в серии послематчевых буллитов.
Радулов провёл на площадке 21 минуту и 41 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
В новом сезоне НХЛ россиянин провёл 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Калгари» встретится с «Вегас Голден Найтс».
Видео с буллитами Александра Радулова можно посмотреть в «Твиттере» Брэндона Мёрфи.
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