«Торонто» — «Тампа»: Кучеров признан первой звездой матча
Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча «Тамба-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершился с разгромным счётом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей.
Кучеров набрал 4 очка, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко и завершил встречу с показателем полезности «+1».
В новом сезоне НХЛ Кучеров провел 6 матчей, в которых набрал 6 очков, забил 3 шайбы и сделав 3 результативные передачи.
В следующем матче «Тампа-Бэй» встретится с «Оттавой Сенаторз» Матч начнётся 12 октября в 23:00 мск.
«Тампа» в гостях разгромила «Торонто», забросив 7 шайб. У Кучерова 4 очка
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