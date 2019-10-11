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Филип Форсберг установил рекорд «Нэшвилла»

Филип Форсберг установил рекорд «Нэшвилла»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» заброшенной шайбой отметился Филип Форсберг. Шведский нападающий продлил голевую серию до четырёх матчей со старта сезона, установив таким образом клубный рекорд. Ранее ни один игрок в истории клуба не забрасывал шайбы в первых четырёх матчах чемпионата. Прежнее достижение принадлежало Стиву Салливану и было установлено в 2010 году (три матча).

В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247).

Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по победным голам
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