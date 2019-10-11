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Результаты матчей НХЛ за 11 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 11 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 11 октября, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7. Команда Майка Бэбкока потерпела третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 02:28' (5x5)   1:1 Юнссон (Мэттьюс, Марнер) – 04:19' (5x4)   2:1 Таварес (Холл, Капанен) – 07:46' (5x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 11:24' (5x4)   2:3 Шаттенкирк (Джонсон) – 12:45' (5x5)   3:3 Мэттьюс (Маззин, Нюландер) – 17:56' (5x5)   3:4 Стэмкос (Чирелли, Пойнт) – 19:17' (5x4)   3:5 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 30:46' (5x5)   3:6 Палат (Чирелли, Сергачёв) – 43:56' (5x5)   3:7 Кучеров (Стэмкос) – 46:57' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс» — 2:1. Гости уступили впервые в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Кросби (Летанг, Шульц) – 22:57' (5x4)   1:1 Каше (Ритчи, Гуле) – 23:27' (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Симон) – 47:24' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 Б. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду, в свою очередь гости одержали четвёртую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Палмьери – 06:14' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Нурс, Кассиан) – 09:17' (5x5)   2:1 Гусев (Братт, Кэррик) – 34:12' (5x5)   2:2 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:32' (5x4)   3:2 Сиверсон (Холл) – 55:35' (5x5)   3:3 Макдэвид (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 58:54' (6x4)   3:4 Драйзайтль – 65:00' ( ПБ)

«Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хельм (де ла Роуз, Декайзер) – 13:33' (5x5)   1:1 Армиа (Друен, Дано) – 19:07' (5x5)   1:2 Бертуцци (Ларкин, Декайзер) – 19:37' (5x5)   2:2 Доми (Татар, Питри) – 24:34' (5x4)   2:3 Манта (Холовски, Хиросе) – 35:38' (5x4)   2:4 Гленденинг (Фильппула) – 59:02' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:6. Команда Ди Джея Смита потерпела третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Абрамов (Сабурен, Зайцев) – 08:10' (5x5)   2:0 Анисимов (Браун, Наместников) – 19:07' (5x5)   2:1 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 29:07' (5x4)   2:2 Сундквист (Стин, Барбашев) – 31:32' (5x5)   3:2 Тирни – 37:49' (4x5)   3:3 Боумистер (О'Райлли, Парэйко) – 41:38' (5x5)   3:4 Шенн – 52:47' (5x5)   4:4 Дюклер (Райан, Бреннстрём) – 54:12' (5x5)   4:5 Перрон (Бозак, О'Райлли) – 54:54' (5x5)   4:6 О'Райлли (Бозак) – 58:44' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5. «Столичная» команда продлила серию неудач до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Эллер (Хэтэуэй, Карлсон) – 09:17' (5x5)   1:1 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 10:39' (5x5)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 24:46' (5x4)   2:2 Джохансен (Арвидссон, Йернкрок) – 27:37' (5x5)   2:3 Уилсон (Стивенсон) – 32:28' (4x5)   2:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 37:36' (5x4)   3:4 Джохансен (Арвидссон, Йози) – 45:03' (5x4)   4:4 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 46:13' (5x5)   4:5 Оши (Орлов) – 50:09' (5x5)   5:5 Бонино (Сиссонс, Уотсон) – 54:52' (5x5)   6:5 Экхольм (Йернкрок) – 55:20' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман – 13:08' (5x5)   1:1 Уилер (Шайфли, Лайне) – 21:37' (5x5)   2:1 Лайне (Шайфли, Уилер) – 29:10' (5x5)   2:2 Хант (Фолиньо, Эрикссон Эк) – 43:09' (5x5)   3:2 Коннор (Лайне, Пионк) – 48:47' (4x4)   4:2 Рослович (Моррисси, Копп) – 49:15' (4x4)   5:2 Лайне – 57:41' (en)

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Л'Эсперанс (Хэнли, Факса) – 36:39' (5x5)   2:0 Бенн (Хинц, Клингберг) – 40:09' (5x4)   2:1 Линдхольм (Джордано) – 42:49' (5x4)   2:2 Ханифин (Баклунд, Ткачук) – 45:32' (5x5)   2:3 Годро – 65:00' ( ПБ)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кубалик (Саад) – 05:07' (5x5)   1:1 Лабанк (Кейн, Кутюр) – 11:30' (5x4)   2:1 Шоу (Мяяття, Строум) – 13:22' (5x5)   2:2 Марло (Карлссон, Гэмбрелл) – 19:43' (5x4)   3:2 Шоу (Дебринкэт) – 29:27' (5x5)   3:3 Бёрнс (Гэмбрелл) – 30:00' (5x5)   4:3 Строум (Кейн, Густафссон) – 32:14' (5x5)   4:4 Марло (Майер, Бёрнс) – 37:46' (5x5)   4:5 Гудроу (Торнтон, Карлссон) – 44:47' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, Крейчи) – 07:58' (5x5)   0:2 Хара (Пастрняк, Бержерон) – 15:34' (5x5)   1:2 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 19:05' (5x4)   2:2 Белльмар (Калверт) – 29:43' (5x5)   3:2 Бураковски – 52:54' (5x5)   4:2 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 58:59' (en)

«Аризона Койтс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гарленд (Сёдерберг) – 08:00' (5x5)   2:0 Шмальц (Дворак, Хейтон) – 19:21' (5x5)   2:1 Теодор (Макнэбб, Гласс) – 19:55' (5x5)   3:1 Гарленд – 22:03' (5x5)   4:1 Яльмарссон (Келлер, Сёдерберг) – 38:28' (5x5)
Два гола Овечкина как из пушки! Даже шайбы не видно, только сетка дрожит
Но «Вашингтон» опять проиграл.
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