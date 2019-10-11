Результаты матчей НХЛ за 11 октября 2019 года

Сегодня, 11 октября, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге состоялось 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7. Команда Майка Бэбкока потерпела третье поражение кряду.
«Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс» — 2:1. Гости уступили впервые в нынешнем сезоне.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 Б. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду, в свою очередь гости одержали четвёртую победу подряд.
«Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 2:4.
«Оттава Сенаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:6. Команда Ди Джея Смита потерпела третье поражение кряду.
«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5. «Столичная» команда продлила серию неудач до трёх матчей.
«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 5:2.
«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 Б.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5.
«Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» — 4:2.
«Аризона Койтс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1.
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