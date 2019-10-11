Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 20 российских хоккеистов.
В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247). Нападающий «Оттавы» Виталий Абрамов забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ. Его одноклубник Артём Анисимов впервые отличился в составе «Сенаторз». Первый матч за «Оттаву» провёл Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей. Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|25 из 28
|89,3
|7:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+2
|+3
|2
|2
|0
|1
|-
|20.23
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|0%
|16.27
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|11.02
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|1
|43%
|14.34
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|2
|-
|16.41
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|1+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|70%
|15.23
|Абрамов (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|2
|3
|0
|0
|-
|08.17
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|16.55
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|19.45
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|2
|3
|0
|1
|42%
|16.54
|Юртайкин (н)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|07.36
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11.39
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|5
|0
|0
|-
|21.41
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|11.26
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|2
|2
|1
|-
|18.06
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-3
|0
|3
|1
|1
|-
|19.43
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|1
|-
|19.06
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|4
|-
|24.57
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|19.59
Результаты матчей НХЛ за 11 октября 2019 года
- 11 октября 2019
-
09:42
-
09:37
-
09:32
-
09:30
-
09:11
-
08:54
-
08:32
-
08:15
-
08:00
-
07:16
-
06:53
-
06:44
-
06:01
-
05:24
-
04:58
-
04:50
-
04:37
-
04:23
-
03:53
-
03:40
-
03:35
-
03:01
-
02:37
-
00:00
- 10 октября 2019
-
23:29
-
23:26
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
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