Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 20 российских хоккеистов.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247). Нападающий «Оттавы» Виталий Абрамов забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ. Его одноклубник Артём Анисимов впервые отличился в составе «Сенаторз». Первый матч за «Оттаву» провёл Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей. Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 25 из 28 89,3 7:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 2+2 +3 2 2 0 1 - 20.23 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 0 1 0 0% 16.27 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 +1 0 3 0 0 - 11.02 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 +1 0 0 1 1 43% 14.34 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 2 0 2 - 16.41 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 -1 0 2 1 1 70% 15.23 Абрамов (н) «Оттава» 1+0 +1 2 3 0 0 - 08.17 Наместников (н) «Оттава» 0+1 -1 0 2 0 0 - 16.55 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 -1 0 2 2 0 - 19.45 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 -1 2 3 0 1 42% 16.54 Юртайкин (н) «Сан-Хосе» 0+0 0 0 0 0 0 - 07.36 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 0 0 - 11.39 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 5 0 0 - 21.41 Зыков (н) «Вегас» 0+0 -1 0 1 0 1 - 11.26 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 2 2 2 1 - 18.06 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 -3 0 3 1 1 - 19.43 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 2 1 0 1 - 19.06 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 0 0 1 1 4 - 24.57 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 1 1 0 - 19.59