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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 11 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 20 российских хоккеистов.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин, дважды реализовав большинство. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247). Нападающий «Оттавы» Виталий Абрамов забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ. Его одноклубник Артём Анисимов впервые отличился в составе «Сенаторз». Первый матч за «Оттаву» провёл Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей. Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»25 из 2889,37:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»2+2+32201-20.23
Михеев (н)«Торонто»0+0000100%16.27
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0+10300-11.02
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1001143%14.34
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10202-16.41
Анисимов (н)«Оттава»1+0-1021170%15.23
Абрамов (н)«Оттава»1+0+12300-08.17
Наместников (н)«Оттава»0+1-10200-16.55
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0-10220-19.45
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-1230142%16.54
Юртайкин (н)«Сан-Хосе»0+000000-07.36
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000000-11.39
Радулов (н)«Даллас»0+0-10500-21.41
Зыков (н)«Вегас»0+0-10101-11.26
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12221-18.06
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-30311-19.43
Куликов (з)«Виннипег»0+0-12101-19.06
Зайцев (з)«Оттава»0+100114-24.57
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10110-19.59
Результаты матчей НХЛ за 11 октября 2019 года
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