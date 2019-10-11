Ринне стал 135-м вратарём в истории НХЛ, кому забивал Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

Статистика Александра Овечкина в регулярном сезоне-2019/20

Дубль во втором периоде оформил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Обе шайбы россиянин забросил в большинстве. Примечательно, но ранее российский форвард никогда не забивал голкиперу «Предаторз» Пекке Ринне.

Финский голкипер стал 135-м вратарём в НХЛ, кого смог пробить Овечкин. Первое место в списке самых пропускавших вратарей от Овечкина занимают голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (оба — по 24 гола).

Видео первого гола Александра можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба «столичной» команды, в истории НХЛ было 6304 хоккеиста, которые за всю карьеру забросили не более 135 шайб.