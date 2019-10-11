Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялись 11 матчей.
Лучшим игроком дня стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2).
Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3).
Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, оформивший дубль во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4). 40-летний нападающий оформил дубль в первом матче после возвращения в клуб, в котором отыграл 19 сезонов. Канадский форвард отличился в большинстве в конце первого периода, а также в равных составах на исходе второго отрезка.
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