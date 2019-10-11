Средняя результативность игрового дня в НХЛ составила более семи шайб за матч
Очередной игровой день в чемпионате НХЛ выдался сверхрезультативным. Сегодня, 11 октября, в 11 матчах было заброшено 79 шайб, 7,2 в среднем за матч.
Турнирная таблица и результаты регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Самой результативной получилась встреча «Нэшвилл Предаторз» – «Вашингтон Кэпиталз» (6:5), в которой было забито 11 голов. В первом периоде матча «Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:7) команды общими усилиями забросили семь шайб. Пока это самый результативный период в нынешнем сезоне.
Самым малорезультативным вышел матч «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс» (2:1). Только в этой встрече было заброшено три шайбы. Во всех остальных матчах забрасывалось не менее пяти шайб.
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Кажется, зрелищность лиги зависит вовсе не от ширины бортов.
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