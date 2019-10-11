Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер «Оттавы»: стоило дать Абрамову побольше времени. Паренёк был хорош

Тренер «Оттавы»: стоило дать Абрамову побольше времени. Паренёк был хорош
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:6) высказался об игре нападающего Виталия Абрамова.

Российский нападающий открыл счёт в матче, забросив первую шайбу за карьеру в НХЛ. Для Виталия это был дебютный матч в чемпионате. Несмотря на заброшенную шайбу, Абрамов провёл на льду меньше 10 минут.

«Он хорошо катался. Он вбрасывал шайбу в зону, подбирал их и был вознаграждён, забив гол из зоны перед воротами. Наверное, мне стоило бы дать ему побольше времени. Паренёк был хорош», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне россиянин провёл один матч в АХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1». Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.

Абрамов забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря «Сент-Луиса»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019