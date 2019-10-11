Тренер «Оттавы»: стоило дать Абрамову побольше времени. Паренёк был хорош

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:6) высказался об игре нападающего Виталия Абрамова.
Российский нападающий открыл счёт в матче, забросив первую шайбу за карьеру в НХЛ. Для Виталия это был дебютный матч в чемпионате. Несмотря на заброшенную шайбу, Абрамов провёл на льду меньше 10 минут.
«Он хорошо катался. Он вбрасывал шайбу в зону, подбирал их и был вознаграждён, забив гол из зоны перед воротами. Наверное, мне стоило бы дать ему побольше времени. Паренёк был хорош», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне россиянин провёл один матч в АХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1». Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.
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