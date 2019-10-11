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Овечкин: «Вашингтон» слишком хорош, чтобы совершать такие ошибки

Овечкин: «Вашингтон» слишком хорош, чтобы совершать такие ошибки
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:6). Столичная команда вела 5:4, но пропустила две шайбы за 28 секунд в конце третьего периода.

«Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки. Мы говорили об этом перед третьим периодом. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли шайбу, ошиблись, и это стоило нам двух очков», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин в матче с «Предаторз» оформил дубль. Обе шайбы он забросил в большинстве. Овечкин вышел на седьмое место в истории североамериканской лиги по голам в гостевых матчах (333). Столько же шайб в активе Фила Эспозито. Следующей целью для российского форварда является результат Марселя Дионна (346).

Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
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