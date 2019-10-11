Нил — лучший снайпер НХЛ. Он забил столько голов, сколько за весь прошлый сезон
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу командыы Дэйва Типпетта.
Единственный буллит в послематчевой серии штрафных бросков реализовал Леон Драйзайтль, в активе которого гол в основное время. Голами в составе победителей также отметились Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.
Для Нила эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему Джеймс возглавил гонку снайперов НХЛ. Примечательно, что для достижения отметки в семь шайб ему потребовалось провести четыре матча за «Ойлерз». В прошлом сезоне канадец отличился семь раз в 63 матчах за «Калгари Флэймз».
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Это был лишь третий трейд в истории между соперниками по «Битве при Альберте».
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