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Нил — лучший снайпер НХЛ. Он забил столько голов, сколько за весь прошлый сезон

Нил — лучший снайпер НХЛ. Он забил столько голов, сколько за весь прошлый сезон
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу командыы Дэйва Типпетта.

Единственный буллит в послематчевой серии штрафных бросков реализовал Леон Драйзайтль, в активе которого гол в основное время. Голами в составе победителей также отметились Джеймс Нил и Коннор Макдэвид.

Для Нила эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему Джеймс возглавил гонку снайперов НХЛ. Примечательно, что для достижения отметки в семь шайб ему потребовалось провести четыре матча за «Ойлерз». В прошлом сезоне канадец отличился семь раз в 63 матчах за «Калгари Флэймз».

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