Патрик Лайне и Коннор Макдэвид возглавили гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне набрал 4 (2+2) очка в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2), благодаря чему с 10 баллами в сезоне возглавил зачёт бомбардиров НХЛ. Столько же очков в активе капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, при этом канадский форвард провёл на один матч меньше.

Гонка бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Третье место делит целая группа игроков, набравших по восемь очков. В неё входят нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон и нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн.

Лучший снайпер НХЛ Джеймс Нил не сделал ни одной результативной передачи и занимает девятое место с семью баллами.