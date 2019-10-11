Лебрюн: Кучерова будут судить по успехам в плей-офф, как и всех великих игроков

Известный североамериканский эксперт Пьер Лебрюн прокомментировал задачу на предстоящий сезон для клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» и его лидера Никиты Кучерова.
«Самое сложное для нынешней «Тампы» — это дождаться весны, потому что до этого они не смогут ничего доказать. Промежуточные итоги регулярного чемпионата будут важны для внутренней уверенности, но не убедят критиков. Особенно важен плей-офф будет для Кучерова, самого динамичного игрока команды.
Он может выиграть ещё один «Харт Трофи», но это не будет иметь значения. О том, будет ли новая глава в его карьере, скажет только розыгрыш Кубка Стэнли. Всех великих игроков судили именно так, и я думаю, что Никита не хотел бы, чтобы с ним было по-другому.
Я чувствую, что Кучеров — один из самых недооценённых звёздных хоккеистов в лиге. Частично это оттого, что он не так часто общается с журналистами. Кучеров — «постер бой» для «Тампы» в нынешнем сезоне. Во многом именно его игра определит, сможет ли команда преодолеть последний барьер и выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
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