Плющев: судя по всему, получим в «Локомотиве» очередного Мактавиша

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением относительном поиска «Локомотивом» нового главного тренера.

«Ещё на ранних этапах нашей лиги руководители „Локомотива“ сами себя загнали в ловушку, когда расписались в том, что в России нет тренеров нужного им уровня. После чего началась эта тренерская чехарда, когда тасовались преимущественно иностранные специалисты, шёл вечный поиск. По большому счёту, Ялонен — тот же Мактавиш, только в профиль. Приедет на короткий срок, любой ценой постарается выдать более-менее удобоваримый результат, заберёт деньги — а дальше хоть трава не расти.

Ни одному тренерскому решению в исполнении «Локомотива» я уже не удивлюсь. На мой взгляд, Ярославлю нужен качественный российский тренер, который умеет доводить до ума молодых и который получит серьёзный кредит доверия. Но, учитывая традиции, мы, судя по всему, получим очередного Мактавиша. Может быть, чуть более качественного, уже не с детскими упражнениями на тренировках, какие мы видели в исполнении канадца", — цитирует Плющева Russia-Hockey.