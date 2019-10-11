Плющев: судя по всему, получим в «Локомотиве» очередного Мактавиша

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением относительном поиска «Локомотивом» нового главного тренера.
«Ещё на ранних этапах нашей лиги руководители „Локомотива“ сами себя загнали в ловушку, когда расписались в том, что в России нет тренеров нужного им уровня. После чего началась эта тренерская чехарда, когда тасовались преимущественно иностранные специалисты, шёл вечный поиск. По большому счёту, Ялонен — тот же Мактавиш, только в профиль. Приедет на короткий срок, любой ценой постарается выдать более-менее удобоваримый результат, заберёт деньги — а дальше хоть трава не расти.
Ни одному тренерскому решению в исполнении «Локомотива» я уже не удивлюсь. На мой взгляд, Ярославлю нужен качественный российский тренер, который умеет доводить до ума молодых и который получит серьёзный кредит доверия. Но, учитывая традиции, мы, судя по всему, получим очередного Мактавиша. Может быть, чуть более качественного, уже не с детскими упражнениями на тренировках, какие мы видели в исполнении канадца", — цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 11 октября 2019
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