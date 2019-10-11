Назаров — об отсутствии работы: почему я должен доказывать, чего стою в хоккее?

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением, почему на данный момент находится без работы.
«Вы знаете, есть плохой бизнес и есть хороший. Был плохой бизнес, и меня уволили. Я считаю, что незаслуженно, хотя так вам скажет любой тренер, которого отправляют в отставку. Но ничего страшного, переживём и это. Как известно, угол падения равен углу отражения. Все новые серии ещё впереди.
Не хотел говорить, но, что называется, наболело. Причём не только у меня. Есть группа тренеров, которые, так же как и я, отработали по 10-12 лет на самом высоком уровне и которые так же, как и я, в настоящий момент сидят без команды. Так вот, есть у нас в хоккее молодые менеджеры, которые в хоккее от силы год или два. У меня вопрос: почему я, как сторожил тренерской профессии, должен на словах доказывать кому-то, что я чего-то стою в этом бизнесе?
Мне кажется, что отношения менеджер-тренер должны как-то и кем-то регулироваться. Я читал в прессе, что собираются создать какой-то тренерский совет, чтобы как-то влиять на сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что это было бы правильно", — цитирует Назарова РИА «Новости».
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